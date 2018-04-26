Потоп произошёл в одном из домов Екатеринбурга
Крыша начала протекать ещё зимой, а с приходом весны и таянием снега потоки воды хлынули с потолка с новой силой.
Крыша начала протекать ещё зимой, а с приходом весны и таянием снега потоки воды хлынули с потолка с новой силой.
При этом в доме только год назад был проведён капитальный ремонт, работы велись в том числе и на кровле. Почему подрядчик не может устранить проблему и есть ли пути решения?
Подробнее о ситуации расскажем в вечернем выпуске «Вестей-Урал» в 20.44.