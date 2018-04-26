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13:55 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Потоп произошёл в одном из домов Екатеринбурга

Крыша начала протекать ещё зимой, а с приходом весны и таянием снега потоки воды хлынули с потолка с новой силой.

Источник: Вести - Екатеринбург

При этом в доме только год назад был проведён капитальный ремонт, работы велись в том числе и на кровле. Почему подрядчик не может устранить проблему и есть ли пути решения?

Подробнее о ситуации расскажем в вечернем выпуске «Вестей-Урал» в 20.44.

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