Дело о гибели 22-летнего пермяка передали в центральный комитет СКР

Николай Скорняков почти 4 года пытается добиться справедливости в деле о гибели своего 22-летнего сына в ДТП в Пермском крае. Отец погибшего добился встречи с председателем СК России Александром Бастрыкиным.

На встрече он рассказал, что уголовное дело органами полиции не возбуждалось более года, а после возбуждения неоднократно прекращалось. Более того из дела исчезли вещественные доказательства. Отец погибшего настоял, чтобы дело было передано в следственные органы СК России по Пермскому краю.

«Разуверившийся в объективности местных правоохранительных органов, заявитель обратился к Председателю СК России с просьбой забрать это уголовное дело в производство центрального аппарата. Александр Бастрыкин удовлетворил эту просьбу и поручил дальнейшее расследование Главному следственному управлению СК России», — отметили в следственном комитете России.

Кроме того, Бастрыкин дал указание дать правовую оценку действиям следователей органов внутренних дел.