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13:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Дело о гибели 22-летнего пермяка передали в центральный комитет СКР

Отец встретился с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.

Николай Скорняков почти 4 года пытается добиться справедливости в деле о гибели своего 22-летнего сына в ДТП в Пермском крае. Отец погибшего добился встречи с председателем СК России Александром Бастрыкиным.

На встрече он рассказал, что уголовное дело органами полиции не возбуждалось более года, а после возбуждения неоднократно прекращалось. Более того из дела исчезли вещественные доказательства. Отец погибшего настоял, чтобы дело было передано в следственные органы СК России по Пермскому краю.

«Разуверившийся в объективности местных правоохранительных органов, заявитель обратился к Председателю СК России с просьбой забрать это уголовное дело в производство центрального аппарата. Александр Бастрыкин удовлетворил эту просьбу и поручил дальнейшее расследование Главному следственному управлению СК России», — отметили в следственном комитете России.

Кроме того, Бастрыкин дал указание дать правовую оценку действиям следователей органов внутренних дел.

Напомним, что в июне 2014 года возле Лобаново на трассе Пермь-Екатеринбург ВАЗ-2112 врезался в грузовик ISUZU и опрокинулся в кювет. В машине находились два молодых парня. Водитель легковушки остался жив, а пассажир погиб. Отец погибшего до сих пор пытается найти правду в этом деле.

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