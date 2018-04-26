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13:56 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом мужчина поджег сарай для сена, чтобы отомстить сестре

Полицейские задержали жителя Даниловского района Волгоградской области за то, что тот поджег сенник сестры из мести. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ночью в полицию обратилась 42-летняя женщина с заявлением о поджоге хозяйственной постройки на ее частном подворье. Огонь уничтожил 70 и 60 тюков сена и соломы, две свиньи, запертые на сеновале. Ущерб составил более 150 000 рублей. В ходе осмотра места происшествия полицейские подтвердили версию поджога и нашли виновного. Им оказался 40-летний брат женщины. Он признался, что поджег сенник после ссоры с ней. Сестра выгнала мужчину из дома, заявив, что дом принадлежит ей.

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