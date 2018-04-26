Под Волгоградом мужчина поджег сарай для сена, чтобы отомстить сестре

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ночью в полицию обратилась 42-летняя женщина с заявлением о поджоге хозяйственной постройки на ее частном подворье. Огонь уничтожил 70 и 60 тюков сена и соломы, две свиньи, запертые на сеновале. Ущерб составил более 150 000 рублей. В ходе осмотра места происшествия полицейские подтвердили версию поджога и нашли виновного. Им оказался 40-летний брат женщины. Он признался, что поджег сенник после ссоры с ней. Сестра выгнала мужчину из дома, заявив, что дом принадлежит ей.