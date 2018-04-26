В Петербурге арестовали главу избиркома Кировского района
Андрея Пономарева обвиняют в мошенничестве.
Андрея Пономарева обвиняют в мошенничестве.
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Приморский районный суд арестовал его на месяц и 23 дня в четверг, 26 апреля. По версии следствия, Пономарев вместе с Олегом Чепрасовым, которого арестовали на день ранее, обманом забрали у некого лица 725 тысяч долларов США.
Средства якобы предназначались для передачи сотрудникам Верховного Суда РФ для отмены решений судов
Глава избиркома не признает свою вину.