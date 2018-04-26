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14:35 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге арестовали главу избиркома Кировского района

Андрея Пономарева обвиняют в мошенничестве.

Источник: РИА "Новости"
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После обысков в комитете по труду задержан подозреваемый в хищении почти 4 млн

В Санкт-Петербурге арестовали главу избиркома Кировского района Андрея Пономарева. Ему вменяют хищение более 54 млн рублей.

Приморский районный суд арестовал его на месяц и 23 дня в четверг, 26 апреля. По версии следствия, Пономарев вместе с Олегом Чепрасовым, которого арестовали на день ранее, обманом забрали у некого лица 725 тысяч долларов США.

Средства якобы предназначались для передачи сотрудникам Верховного Суда РФ для отмены решений судов Санкт-Петербурга о признании незаконным разрешения на строительство фирме ООО «Реформа».

Глава избиркома не признает свою вину.

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