В Петербурге арестовали главу избиркома Кировского района

После обысков в комитете по труду задержан подозреваемый в хищении почти 4 млн

Приморский районный суд арестовал его на месяц и 23 дня в четверг, 26 апреля. По версии следствия, Пономарев вместе с Олегом Чепрасовым, которого арестовали на день ранее, обманом забрали у некого лица 725 тысяч долларов США.