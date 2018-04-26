Группировку наркосбытчиков задержали в Ангарске
В Ангарске задержали группировку наркосбытчиков. Как выяснилось, канал сбыта запрещённых веществ злоумышленники организовали в декабре 2017 года.
В Ангарске задержали группировку наркосбытчиков. Как выяснилось, канал сбыта запрещённых веществ злоумышленники организовали в декабре 2017 года.
Использовали сеть закладок, деньги им переводили на банковские карты. Операцию по задержанию тщательно спланировали. Полицейские отправились сразу по трём адресам. В ходе обысков обнаружили около 60ти чеков с наркотиками, электронные весы, многочисленные сотовые телефоны. Задержаны трое мужчин. У двоих из них уже есть судимости. Сейчас их вновь ждёт наказание, но уже по статье за производство и сбыт наркотических веществ.
— Статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. По ходатайству следственных органов суд избрал двоим из троих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорит сотрудник