Группировку наркосбытчиков задержали в Ангарске

Использовали сеть закладок, деньги им переводили на банковские карты. Операцию по задержанию тщательно спланировали. Полицейские отправились сразу по трём адресам. В ходе обысков обнаружили около 60ти чеков с наркотиками, электронные весы, многочисленные сотовые телефоны. Задержаны трое мужчин. У двоих из них уже есть судимости. Сейчас их вновь ждёт наказание, но уже по статье за производство и сбыт наркотических веществ.