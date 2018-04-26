Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали сильным именем
Эксперты предупредили, как отличить нормально замороженное мясо
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Беременную Анастасию Костенко положили на сохранение
9-летний американец доказал, что Зубная Фея не существует
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Медики поставили диагноз Борису Клюеву – СМИ
Странный вид сына Полищук беспокоит фанатов - СМИ
Юлия Высоцкая в смокинге Tom Ford пришла на шоу Ивана Урганта
Юлия Барановская поблагодарила Инну Жиркову за поддержку
Актриса Наталья Антонова рассказала о нищете – СМИ
СМИ: Люди из села Грязь поведали о жизни Пугачевой
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
17Time 100
15:59 (мск), источник: Вести Иркутск

Группировку наркосбытчиков задержали в Ангарске

В Ангарске задержали группировку наркосбытчиков. Как выяснилось, канал сбыта запрещённых веществ злоумышленники организовали в декабре 2017 года.

Использовали сеть закладок, деньги им переводили на банковские карты. Операцию по задержанию тщательно спланировали. Полицейские отправились сразу по трём адресам. В ходе обысков обнаружили около 60ти чеков с наркотиками, электронные весы, многочисленные сотовые телефоны. Задержаны трое мужчин. У двоих из них уже есть судимости. Сейчас их вновь ждёт наказание, но уже по статье за производство и сбыт наркотических веществ.

— Статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. По ходатайству следственных органов суд избрал двоим из троих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Артём Иванов.

Все новости региона
 Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
В Кремле сочли вредными разговоры о полном развале МЧС
Китай выращивает 6 миллиардов тараканов в год. Зачем?
Анжелика Варум решила судьбу песни «Зимняя вишня»
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Лидер армянской оппозиции отказался учитывать «украинский опыт»
Путин поручил кабмину построить кампусы для вузов
«Черный список» ЦБ превысил 6 тысяч человек
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В России появятся «умные» розетки Цифровизация должна завершиться в 2030 году.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Курилки вернутся в аэропорты Москвы
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь