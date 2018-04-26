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14:44 (мск), источник: УралПолит.ру

В Свердловской области расстреляли главу города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля, УралПолит.Ru. В Свердловской области совершено покушение на убийство на главу одного из муниципальных городов.

Жертвой покушения стал глава Талицы Александр Толкачев. В среду, 25 апреля, машину чиновника обстрелял неизвестный. В областном главке полиции факт нападения подтвердили. «В полицию Талицы поступило сообщение о том, что в поселке Троицком неизвестный обстрелял автомобиль “Тойота”, в котором ехал гражданин 1966 года рождения. Мужчина во время обстрела не пострадал. После нападения неизвестный ретировался», — заявили в полиции Свердловской области.

Официальный представитель регионального управления СКР Александр Шульга добавил, что преступник разыскивается: «Талицким межрайонным следственным отделом СКР по Свердловской области по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье “Покушение на убийство”. Следствием СКР совместно с полицией проводится комплекс мероприятий по раскрытию преступления по горячим следам, также выясняется мотив преступления. Допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз».

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