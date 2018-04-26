В Свердловской области расстреляли главу города

Жертвой покушения стал глава Талицы Александр Толкачев. В среду, 25 апреля, машину чиновника обстрелял неизвестный. В областном главке полиции факт нападения подтвердили. «В полицию Талицы поступило сообщение о том, что в поселке Троицком неизвестный обстрелял автомобиль “Тойота”, в котором ехал гражданин 1966 года рождения. Мужчина во время обстрела не пострадал. После нападения неизвестный ретировался», — заявили в полиции Свердловской области.