Участок дороги «Челябинск — Новосибирск» в Северном Казахстане закрыт
Причиной стал паводок.
Причиной стал паводок.
Участок дороги «Челябинск — Новосибирск» в
Участок дороги на 525−530 км (участок Мамлютское кольцо — кольцо 20 микрорайона) закрыт для легковых машин с 19:00 25 апреля. Причины закрытия: подтопление в связи с поднятием уровня воды в реке Ишим.
Автовладельцам предлагается пользоваться объездной автодорогой через город Петропавловск.
Напомним, ранее сообщалось, что пик паводковой ситуации в
Метеоролог сообщила, что уровень воды может достигнуть отметки 1060 см. Это приведет к затоплению дачных участков, а также переливу воды через дорогу на поселок Заречный и село Прибрежное.