Участок дороги «Челябинск — Новосибирск» в Северном Казахстане закрыт

Источник: РИА "Новости"

Участок дороги «Челябинск — Новосибирск» в Северо-Казахстанской области закрыт из-за подтопления на 528 км, сообщил портал «Казинформ».

Участок дороги на 525−530 км (участок Мамлютское кольцо — кольцо 20 микрорайона) закрыт для легковых машин с 19:00 25 апреля. Причины закрытия: подтопление в связи с поднятием уровня воды в реке Ишим.

Автовладельцам предлагается пользоваться объездной автодорогой через город Петропавловск.

Напомним, ранее сообщалось, что пик паводковой ситуации в Северо-Казахстанской области прийдется на период с 29 апреля по 2 мая. Директор регионального филиала «Казгидромет» Кымбат Мергалимова отметила, что уровень воды в реке Ишим (Есиль) на гидрологическом посту в Петропавловске достиг 978 см, тогда как опасной считается отметка в 960 см.