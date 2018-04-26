В Омске автобусы одного маршрута устроили жесткое ДТП
Авария с двумя автобусами № 110 произошла в Омске днем, 26 апреля, недалеко от остановки «КДЦ Маяковский». Видеозапись с места ДТП появилась в паблике Regik55.
Авария с двумя автобусами № 110 произошла в Омске днем, 26 апреля, недалеко от остановки «КДЦ Маяковский». Видеозапись с места ДТП появилась в паблике Regik55.
Очевидцы аварии сообщили, что водитель синего автобуса НЕФАЗ не рассчитал угол поворота и ударил своего коллегу из белого автобуса Mercedes.
Любопытно, что оба автобуса принадлежат одному муниципальному предприятию города Омска — ПАТП № 7. Не исключено, что авария могла произойти