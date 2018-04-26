В Омске автобусы одного маршрута устроили жесткое ДТП

В Омске автобусы одного маршрута устроили жесткое ДТП

Авария с двумя автобусами № 110 произошла в Омске днем, 26 апреля, недалеко от остановки «КДЦ Маяковский». Видеозапись с места ДТП появилась в паблике Regik55.