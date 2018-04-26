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15:09 (мск), источник: БЕЛТА

В Орше бездомный обворовал церковь и потратил все почти за один день

Информацию об этом предоставили в УВД Витебского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

В ночь с 22 на 23 апреля мужчина без определенного места жительства разбил камнем окно в расположенной на окраине города церкви, проник в помещение, нашел ключ от сейфа и украл из него около Br1 тыс. На эти деньги он снял номер в местной гостинице, совершал покупки в магазинах, а также ездил на такси. К концу дня он хотел пойти с женщиной в кафе, а после сдаться правоохранительным органам в связи с иссякшим денежным ресурсом.

Однако выполнить последние пункты плана мужчине не удалось, так как сотрудники милиции сами пришли за фигурантом.

Оказалось, что мужчина стал ходить в эту церковь недавно, а день перед кражей полностью провел в ней. Вероятно, тогда ему и удалось выяснить месторасположение сейфа и ключа. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Беларуси. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

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