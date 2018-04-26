В Орше бездомный обворовал церковь и потратил все почти за один день

В ночь с 22 на 23 апреля мужчина без определенного места жительства разбил камнем окно в расположенной на окраине города церкви, проник в помещение, нашел ключ от сейфа и украл из него около Br1 тыс. На эти деньги он снял номер в местной гостинице, совершал покупки в магазинах, а также ездил на такси. К концу дня он хотел пойти с женщиной в кафе, а после сдаться правоохранительным органам в связи с иссякшим денежным ресурсом.