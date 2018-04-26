Суд оправдал жителя Астаны, которого обвиняли в убийстве

«В ночь с 26 на 27 августа 2017 года во дворе одного из домов Астаны произошла потасовка с участием семи человек, после которой было найдено тело гражданина Г. с колото-резаным ранением в области грудной клетки. Суд по итогам исследования доказательств, при которых ни одно из 68 следственных действий не показало причастность подсудимого к смерти гражданина Г., оправдал подсудимого по части 1 статьи 99 УК РК в связи с недоказанностью его вины», — сообщили в пресс-службе столичного суда.