Суд оправдал жителя Астаны, которого обвиняли в убийстве
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесен оправдательный приговор по делу об убийстве, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесен оправдательный приговор по делу об убийстве, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Судья Айжан Шаяхметова рассмотрела уголовное дело в отношении мужчины, который обвинялся в совершении преступления по статьям «Убийство» и «Хулиганство».
«В ночь с 26 на 27 августа 2017 года во дворе одного из домов Астаны произошла потасовка с участием семи человек, после которой было найдено тело гражданина Г. с
Отмечается, что суд также признал невиновность подсудимого по второму эпизоду, предъявленному обвинением в ходе судебного разбирательства по пункту 1 части 2 статьи 293 УК РК «Хулиганство», «за отсутствием в его действиях события уголовного правонарушения».
Приговор суда не вступил в силу.