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14:55 (мск), источник: Tengrinews

Суд оправдал жителя Астаны, которого обвиняли в убийстве

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесен оправдательный приговор по делу об убийстве, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Источник: Tengrinews

Судья Айжан Шаяхметова рассмотрела уголовное дело в отношении мужчины, который обвинялся в совершении преступления по статьям «Убийство» и «Хулиганство».

«В ночь с 26 на 27 августа 2017 года во дворе одного из домов Астаны произошла потасовка с участием семи человек, после которой было найдено тело гражданина Г. с колото-резаным ранением в области грудной клетки. Суд по итогам исследования доказательств, при которых ни одно из 68 следственных действий не показало причастность подсудимого к смерти гражданина Г., оправдал подсудимого по части 1 статьи 99 УК РК в связи с недоказанностью его вины», — сообщили в пресс-службе столичного суда.

Отмечается, что суд также признал невиновность подсудимого по второму эпизоду, предъявленному обвинением в ходе судебного разбирательства по пункту 1 части 2 статьи 293 УК РК «Хулиганство», «за отсутствием в его действиях события уголовного правонарушения».

Приговор суда не вступил в силу.

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