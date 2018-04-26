Полицейские задержали челябинца, который обворовывал женщин на свиданиях

Грабитель находил девушек 22−27 лет на сайтах знакомств, приглашал встретиться. Свидания заканчивались грабежом. «Обходительный кавалер» доставал нож и требовал отдать все ценности: мобильник, украшения, деньги. Перепуганные девушки отдавали, лишь бы остаться в живых. Обиратель получал свое и сбегал.

Ему удалось обчистить шестерых женщин, в общей сумме на 55 тысяч рублей.

Правоохранители поймали грабителя. Им оказался 59-летний мужчина.

— Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Разбой». Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, лишение свободы до десяти лет, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Челябинску.