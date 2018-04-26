Полицейские задержали челябинца, который обворовывал женщин на свиданиях
Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Грабитель находил девушек 22−27 лет на сайтах знакомств, приглашал встретиться. Свидания заканчивались грабежом. «Обходительный кавалер» доставал нож и требовал отдать все ценности: мобильник, украшения, деньги. Перепуганные девушки отдавали, лишь бы остаться в живых. Обиратель получал свое и сбегал.
Ему удалось обчистить шестерых женщин, в общей сумме на 55 тысяч рублей.
Правоохранители поймали грабителя. Им оказался 59-летний мужчина.
— Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Разбой». Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, лишение свободы до десяти лет, — рассказали в
Обвиняемого заключили под стражу.