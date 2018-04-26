Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Беременную Анастасию Костенко положили на сохранение
Опрос показал, что не Порошенко лидирует в президентской гонке
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
СМИ: в РФ нашли технические неполадки на "Томагавках" США
Рахманов: ядерная "подлодка Путина" существует
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Бывшая невеста Павла Табакова вышла замуж
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников – СМИ
Коллеги соболезнуют жене Эрнста из-за смерти – СМИ
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как бюджетно провести майские праздники: 5 идей
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
17Time 100
15:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Полицейские задержали челябинца, который обворовывал женщин на свиданиях

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Грабитель находил девушек 22−27 лет на сайтах знакомств, приглашал встретиться. Свидания заканчивались грабежом. «Обходительный кавалер» доставал нож и требовал отдать все ценности: мобильник, украшения, деньги. Перепуганные девушки отдавали, лишь бы остаться в живых. Обиратель получал свое и сбегал.

Ему удалось обчистить шестерых женщин, в общей сумме на 55 тысяч рублей.

Правоохранители поймали грабителя. Им оказался 59-летний мужчина.

— Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Разбой». Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, лишение свободы до десяти лет, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Обвиняемого заключили под стражу.

Все новости региона
 Робот сосватал невесту для своего инженера-сборщика
США захватили российское генконсульство в Сиэтле
В Кремле сочли вредными разговоры о полном развале МЧС
Китай выращивает 6 миллиардов тараканов в год. Зачем?
Анжелика Варум решила судьбу песни «Зимняя вишня»
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Лидер армянской оппозиции отказался учитывать «украинский опыт»
Путин поручил кабмину построить кампусы для вузов
«Черный список» ЦБ превысил 6 тысяч человек
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В России появятся «умные» розетки Цифровизация должна завершиться в 2030 году.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Курилки вернутся в аэропорты Москвы
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь