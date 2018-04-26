В Татарстане на заводе оторвавшимся диском убило рабочего
В Нижнекамске накануне утром на заводе «Танеко» погиб 50-летний рабочий, в которого отлетел диск шлифовальной машины. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.
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В Нижнекамске накануне утром на заводе «Танеко» погиб 50-летний рабочий, в которого отлетел диск шлифовальной машины. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.
Предварительно, около 8 часов утра во время работы на машине по неизвестной пока причине оторвавшийся диск нанес смертельные травмы мужчине.
По данному факту Следственный комитет начал проверку.