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15:24 (мск), источник: Югополис

​В Геленджике человек упал с моста на крышу автомобиля

На объездной дороге в Геленджике человек упал с моста на крышу проезжающего автомобиля.

В соцсетях появилась видеозапись с места происшествия.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как некий мужчина падает с козырька надземного пешеходного перехода на машину, выезжающую из-под моста на большой скорости.

Мужчина, упавший с моста, получил травмы, у машины смята крыша и разбито лобовое стекло.

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