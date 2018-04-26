В Геленджике человек упал с моста на крышу автомобиля
На объездной дороге в Геленджике человек упал с моста на крышу проезжающего автомобиля.
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На объездной дороге в Геленджике человек упал с моста на крышу проезжающего автомобиля.
В соцсетях появилась видеозапись с места происшествия.
На записи с камеры видеонаблюдения видно, как некий мужчина падает с козырька надземного пешеходного перехода на машину, выезжающую
Мужчина, упавший с моста, получил травмы, у машины смята крыша и разбито лобовое стекло.