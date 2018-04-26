В Кремле сочли вредными разговоры о полном развале МЧС
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU.
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU.
«Что касается различных материалов, в том числе и авторских, о которых вы сказали, о положении дел в МЧС — не во всем они сходятся с информацией, которую получаем по линии ведомства», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Вредно говорить о том, что все развалено в то время, когда огромное количество спасателей и пожарных работают по тушению пожаров, что называется на просторах нашей страны, и занимаются спасением тысяч и тысяч граждан, которые страдают вследствие паводков. Наверное, тоже было бы неправильно.
Песков напомнил, что МЧС России «полностью относится к президентской прерогативе, и президент, конечно, самым плотным образом держит под своим контролем работу этого ведомства, тем более, к сожалению, эта работа часто бывает востребована».
Критика Михалкова
Накануне глава МЧС Владимир Пучков назвал бредом критику, высказанную в его адрес режиссером Никитой Михалковым в ходе его авторской передачи «Бесогон», в которой также затрагивался вопрос о возможных причинах пожара в кемеровском ТК «Зимняя вишня».
Авторская программа Михалкова «Бесогон ТВ», посвященная трагедии в Кемерове, унесшей жизни 60 человек, вышла в эфир 20 апреля на телеканале «Россия 24». В ней прозвучали обвинения в адрес руководства МЧС в непродуманном сокращении сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны, закупке спецтехники по завышенным ценам.
Песков подчеркнул, что только Следственный комитет может сделать выводы в отношении причин и последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» и лишь после завершения расследования.
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