В Кремле сочли вредными разговоры о полном развале МЧС

Источник: Reuters

«Что касается различных материалов, в том числе и авторских, о которых вы сказали, о положении дел в МЧС — не во всем они сходятся с информацией, которую получаем по линии ведомства», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Вредно говорить о том, что все развалено в то время, когда огромное количество спасателей и пожарных работают по тушению пожаров, что называется на просторах нашей страны, и занимаются спасением тысяч и тысяч граждан, которые страдают вследствие паводков. Наверное, тоже было бы неправильно. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь главы государства заверил, что проблемы в деятельности МЧС никто не скрывает, но «нельзя поддаваться эмоциям, нужно трезво оценивать ситуацию».

Песков напомнил, что МЧС России «полностью относится к президентской прерогативе, и президент, конечно, самым плотным образом держит под своим контролем работу этого ведомства, тем более, к сожалению, эта работа часто бывает востребована».

Критика Михалкова

Накануне глава МЧС Владимир Пучков назвал бредом критику, высказанную в его адрес режиссером Никитой Михалковым в ходе его авторской передачи «Бесогон», в которой также затрагивался вопрос о возможных причинах пожара в кемеровском ТК «Зимняя вишня».

«Ко мне пришли обращения по поводу этой передачи. Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите», — сказал на встрече с журналистами министр, которого цитирует «Коммерсант».

Авторская программа Михалкова «Бесогон ТВ», посвященная трагедии в Кемерове, унесшей жизни 60 человек, вышла в эфир 20 апреля на телеканале «Россия 24». В ней прозвучали обвинения в адрес руководства МЧС в непродуманном сокращении сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны, закупке спецтехники по завышенным ценам.

Песков подчеркнул, что только Следственный комитет может сделать выводы в отношении причин и последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» и лишь после завершения расследования.