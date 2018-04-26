Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Беременную Анастасию Костенко положили на сохранение
Умер актер сериала «Сваты» Олег Треповский
Бывшая невеста Павла Табакова вышла замуж
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Медики поставили диагноз Борису Клюеву – СМИ
Странный вид сына Полищук беспокоит фанатов - СМИ
Юлия Высоцкая в смокинге Tom Ford пришла на шоу Ивана Урганта
Юлия Барановская поблагодарила Инну Жиркову за поддержку
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников – СМИ
Коллеги соболезнуют жене Эрнста из-за смерти – СМИ
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
17Time 100
16:35 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле сочли вредными разговоры о полном развале МЧС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал критические высказывания в адрес деятельности МЧС России, которые прозвучали в авторской программе Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», а также в некоторых СМИ.

Пожар в торговом центре в Кемерово
Источник: Reuters

«Что касается различных материалов, в том числе и авторских, о которых вы сказали, о положении дел в МЧС — не во всем они сходятся с информацией, которую получаем по линии ведомства», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Вредно говорить о том, что все развалено в то время, когда огромное количество спасателей и пожарных работают по тушению пожаров, что называется на просторах нашей страны, и занимаются спасением тысяч и тысяч граждан, которые страдают вследствие паводков. Наверное, тоже было бы неправильно.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
Читайте также
Пожарные были в ТЦ «Зимняя вишня» через семь минут после звонка

Пресс-секретарь главы государства заверил, что проблемы в деятельности МЧС никто не скрывает, но «нельзя поддаваться эмоциям, нужно трезво оценивать ситуацию».

Песков напомнил, что МЧС России «полностью относится к президентской прерогативе, и президент, конечно, самым плотным образом держит под своим контролем работу этого ведомства, тем более, к сожалению, эта работа часто бывает востребована».

Критика Михалкова

Накануне глава МЧС Владимир Пучков назвал бредом критику, высказанную в его адрес режиссером Никитой Михалковым в ходе его авторской передачи «Бесогон», в которой также затрагивался вопрос о возможных причинах пожара в кемеровском ТК «Зимняя вишня».

«Ко мне пришли обращения по поводу этой передачи. Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите», — сказал на встрече с журналистами министр, которого цитирует «Коммерсант».

Авторская программа Михалкова «Бесогон ТВ», посвященная трагедии в Кемерове, унесшей жизни 60 человек, вышла в эфир 20 апреля на телеканале «Россия 24». В ней прозвучали обвинения в адрес руководства МЧС в непродуманном сокращении сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны, закупке спецтехники по завышенным ценам.

Песков подчеркнул, что только Следственный комитет может сделать выводы в отношении причин и последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» и лишь после завершения расследования.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий
Следите за развитием темы «Пожар в ТЦ в Кемерово»
Пожар в торговом центре в Кемерово
В Кремле сочли вредными разговоры о полном развале МЧС
Пожарные были в ТЦ «Зимняя вишня» через семь минут после звонка
МЧС назвало короткое замыкание в светильнике причиной пожара в «Зимней вишне»
На безопасность в «Зимней вишне» пожалели семь миллионов
Китай выращивает 6 миллиардов тараканов в год. Зачем?
Анжелика Варум решила судьбу песни «Зимняя вишня»
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Лидер армянской оппозиции отказался учитывать «украинский опыт»
Путин поручил кабмину построить кампусы для вузов
«Черный список» ЦБ превысил 6 тысяч человек
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В России появятся «умные» розетки Цифровизация должна завершиться в 2030 году.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Семьи с доходом 15 тыс. рублей смогут получить субсидии на ЖКУ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь