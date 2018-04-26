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15:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Губахе вандалы пытались взорвать Вечный огонь

ГУБАХА, 26 апреля, ФедералПресс. Мемориал не пострадал.

Источник: РИА "ФедералПресс"

В Губахе неизвестные бросили в чашу Вечного огня баллоны с аэрозолью. Взрывы местные жители услышали рано утром, сообщает Life. Всего прозвучало не менее десяти взрывов.

В краевом управлени МВД пояснили, что полиция осмотрела мемориал, но никаких повреждений не нашла. Сообщений от горожан также не поступало.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Южноуральске мировой суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух школьниц, обвиняемых в осквернении памятника «Вечный огонь».

Каждой из девушек назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Две несовершеннолетние девушки, одна из которых является воспитанницей детдома, в ночь на 28 июля 2017 года раскидали возложенные венки по памятнику, а затем сожгли один из венков.

Школьницы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц).

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