В Перми предприниматель обманул Центр занятости и присвоил 290 тысяч рублей
Он предоставлял фиктивные трудовые договоры с инвалидами.
Он предоставлял фиктивные трудовые договоры с инвалидами.
Пермский центр занятости заключил договор с индивидуальным предпринимателем о возмещении затрат на оборудование рабочих мест для инвалидов в 2015 году. Работодателю из бюджета были перечислены 290 тысяч рублей.
В ходе проверки прокуратуры Ленинского района выяснилось, что предприниматель, преследуя цель незаконного обогащения, предоставил в уполномоченный орган фиктивные трудовые договоры с инвалидами, которые фактически не работали у него, сообщили в краевой прокуратуре.
По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств при получении субсидий в крупном размере. Расследование данного уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
Тем временем, в Березниках арендаторов выгнали из бани за долги. ООО «Ива» накопило задолженность по арендной плате в размере 1 млн рублей.