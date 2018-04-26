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15:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми предприниматель обманул Центр занятости и присвоил 290 тысяч рублей

Он предоставлял фиктивные трудовые договоры с инвалидами.

Пермский центр занятости заключил договор с индивидуальным предпринимателем о возмещении затрат на оборудование рабочих мест для инвалидов в 2015 году. Работодателю из бюджета были перечислены 290 тысяч рублей.

В ходе проверки прокуратуры Ленинского района выяснилось, что предприниматель, преследуя цель незаконного обогащения, предоставил в уполномоченный орган фиктивные трудовые договоры с инвалидами, которые фактически не работали у него, сообщили в краевой прокуратуре.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств при получении субсидий в крупном размере. Расследование данного уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

Тем временем, в Березниках арендаторов выгнали из бани за долги. ООО «Ива» накопило задолженность по арендной плате в размере 1 млн рублей.

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