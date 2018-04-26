Паводок разрушил площадь на острове Полковничий в Семее

Источник: Kazinform

Новая брусчатка на острове Полковничий не выдержала погодных условий. Большая вода повредила плиты, разрушила тротуар и электролинии, в результате чего мемориал на время остался без света.

В городском ЖКХ заверили, что поврежденную площадь восстановят.

«Сейчас уже подсчитывается ущерб. Специалисты составляют сметный расчет и стоимость. Думаю, что до июля мы полностью восстановим этот монумент», — сообщила главный специалист по вопросам благоустройства отдела ЖКХ Назгуль Жакыпбекова.

Также, по ее словам, не исключено, что тротуар повредили грузовые автомобили, которые проезжали по площади во время паводков.

Плачевная ситуация складывается и на набережной Иртыша. Здешний фонтан, который был реконструирован меньше года, назад уже рассыпается на кусочки.

«Весь фонтан, который так долго ремонтировали, превратился в еще худшее состояние, чем до этого было. Не понятно, либо это так плохо делали, либо у нас люди — не люди», — комментируют возмущенные жители Семея.