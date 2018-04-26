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15:41 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге будут судить серийного убийцу женщин

В Екатеринбурге будут судить 47-летнего местного жителя, которого обвиняют в серии тяжких преступлений.

Мужчина на протяжении нескольких лет убивал и насиловал девочек и женщин, сообщает пресс-служба свердловского следственного управления.

По данным следствия, 19 декабря 1992 года обвиняемый изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Остальные преступления он совершил в период с 26 декабря 2009 года по 17 августа 2014-го. Все они произошли на территории Екатеринбурга, в разных районах города.

Потерпевшими от действий обвиняемого стали 12 девушек и женщин, которых он встречал в малолюдных местах в утреннее, вечернее или ночное время. С целью сломить сопротивление злоумышленник применял к своим жертвам физическое насилие, угрожал им убийством, применяя при этом нож. В большинстве случаев обвиняемый путем разбойного нападения похищал их имущество (деньги или ценные вещи, ювелирные изделия), после чего совершал в отношении них преступления сексуального характера.

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