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15:59 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде председатель совета по защите диссертаций попался на крупной взятке

26 апреля приговором Ворошиловского районного суда г. Волгограда заместитель директора Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета по научной работе Александр Богомолов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере за подготовку докторской диссертации соискателю и способствование положительному решению при ее защите.

В судебном заседании установлено, что Богомолов в период с 2006 по январь 2017 занимал руководящие должности в Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии (впоследствии — Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ) и являлся председателем совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. В указанный период от одного из соискателей на степень доктора наук Богомолов получил денежные средства за подготовку докторской диссертации и обеспечение её дальнейшей положительной защиты.

Деньги передавались частями. Всего Богомолов получил денежные средства в рублях и долларах США на общую сумму порядка 1 млн 950 тыс. рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОП-5 УМВД России по г. Волгограду. Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Вину в инкриминируемом деянии Богомолов не признал. Ворошиловский районный суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение 3 лет. Богомолов взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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