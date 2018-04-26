В Волгограде председатель совета по защите диссертаций попался на крупной взятке

В судебном заседании установлено, что Богомолов в период с 2006 по январь 2017 занимал руководящие должности в Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии (впоследствии — Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ) и являлся председателем совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. В указанный период от одного из соискателей на степень доктора наук Богомолов получил денежные средства за подготовку докторской диссертации и обеспечение её дальнейшей положительной защиты.
Деньги передавались частями. Всего Богомолов получил денежные средства в рублях и долларах США на общую сумму порядка 1 млн 950 тыс. рублей.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОП-5 УМВД России по г. Волгограду. Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Вину в инкриминируемом деянии Богомолов не признал. Ворошиловский районный суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение 3 лет. Богомолов взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.