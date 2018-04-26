Под Новороссийском из военного грузовика выпала пушка
ДТП с участием военной техники произошло днем 26 апреля в поселке Гайдук под Новороссийском.
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ДТП с участием военной техники произошло днем 26 апреля в поселке Гайдук под Новороссийском.
На крутом повороте дороги во время движения из военного грузовика выпало артиллерийское орудие и, прокатившись несколько метров, врезалось в отбойник.
Обстоятельства происшествия уточняются.