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16:24 (мск), источник: Югополис

Под Новороссийском из военного грузовика выпала пушка

ДТП с участием военной техники произошло днем 26 апреля в поселке Гайдук под Новороссийском.

На крутом повороте дороги во время движения из военного грузовика выпало артиллерийское орудие и, прокатившись несколько метров, врезалось в отбойник.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Во время загрузки произошла ошибка.
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