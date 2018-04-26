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16:06 (мск), источник: ТАСС

Около Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,8

СОЧИ, 26 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,8 зарегистрировали в районе Сочи днем в четверг, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

«Магнитуда 3,8. Регион — Россия, Кавказский регион», — говорится в сообщении.

Согласно данным центра, эпицентр находился на суше, приблизительно в 10 км юго-западнее сочинского поселка Лазаревское и на глубине 10 км. Землетрясение произошло в 08:56 по Гринвичу (14:56 местного времени, совпадает с московским).

В единой дежурно-диспетчерской службе города ТАСС сообщили, что толчки не ощущались, информации о повреждениях не поступало.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС отметили, что при уточнении информации в ФГБУН геофизической службы РАН Обнинска установлено, что эпицентр сейсмособытия магнитудой 3,6 находился в акватории Черного моря, в 22 км от поселка Лазаревское.

«Жителями Лазаревского внутригородского района ощущался единичный подземный толчок», — говорится в сообщении. Эвакуация населения не проводилось, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

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