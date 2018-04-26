Около Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,8
СОЧИ, 26 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,8 зарегистрировали в районе Сочи днем в четверг, сообщается на сайте
СОЧИ, 26 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,8 зарегистрировали в районе Сочи днем в четверг, сообщается на сайте
«Магнитуда 3,8. Регион — Россия, Кавказский регион», — говорится в сообщении.
Согласно данным центра, эпицентр находился на суше, приблизительно в 10 км
В единой
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«Жителями Лазаревского внутригородского района ощущался единичный подземный толчок», — говорится в сообщении. Эвакуация населения не проводилось, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.