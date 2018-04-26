Жительница Калининграда фиктивно зарегистрировала в квартире 16 иностранцев
Полицейские установили причастность 36-летней местной жительницы к нарушению миграционного законодательства. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Полицейские установили причастность 36-летней местной жительницы к нарушению миграционного законодательства. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
По данным полиции, женщина фиктивно поставила на учёт 16 человек в квартире на улице Павлика Морозова. Во время проверки участковые уполномоченные опросили соседей и выяснили, что иностранные граждане никогда в этом жилище не были.
Действия подозреваемой квалифицировали по статье 332.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Женщине грозит до трёх лет лишения свободы.