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17:48 (мск), источник: Калининград.Ru

Жительница Калининграда фиктивно зарегистрировала в квартире 16 иностранцев

Полицейские установили причастность 36-летней местной жительницы к нарушению миграционного законодательства. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Калининград.Ru

По данным полиции, женщина фиктивно поставила на учёт 16 человек в квартире на улице Павлика Морозова. Во время проверки участковые уполномоченные опросили соседей и выяснили, что иностранные граждане никогда в этом жилище не были.

Действия подозреваемой квалифицировали по статье 332.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Женщине грозит до трёх лет лишения свободы.

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