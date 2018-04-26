СКР переквалифицировал обвинение пресс-секретарю Роскомнадзора

«На этой неделе В. Ампелонскому, Б. Едидину и А. Весельчакову переквалифицировали обвинение со ст. 159 «Мошенничество» на ст. 160 «Растрата», — уточнил собеседник агентства.

Источник «Интерфакса» сообщал, что дело в отношении сотрудников Роскомнадзора возбуждено из-за вывода средств ведомства через подконтрольное ФГУП «Главный радиочастотный центр». Business FM указывал, что речь идет о незаконной схеме получения надбавок к зарплате, созданной в 2012 г. Ущерб от действия схемы следователи оценивают в 20 млн руб.