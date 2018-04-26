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17:44 (мск), источник: Ведомости

СКР переквалифицировал обвинение пресс-секретарю Роскомнадзора

Следственный комитет России (СКР) переквалифицировал обвинение с мошенничества на растрату пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому, начальнику правового управления Роскомнадзора Борису Едидину и советнику гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александру Весельчакову. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил адвокат Артур Большаков.

«На этой неделе В. Ампелонскому, Б. Едидину и А. Весельчакову переквалифицировали обвинение со ст. 159 «Мошенничество» на ст. 160 «Растрата», — уточнил собеседник агентства.

Ранее суд отправил Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Весельчакова под домашний арест до 7 мая.

Источник «Интерфакса» сообщал, что дело в отношении сотрудников Роскомнадзора возбуждено из-за вывода средств ведомства через подконтрольное ФГУП «Главный радиочастотный центр». Business FM указывал, что речь идет о незаконной схеме получения надбавок к зарплате, созданной в 2012 г. Ущерб от действия схемы следователи оценивают в 20 млн руб.

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