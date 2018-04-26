Памятник, посвящённый Победе, повредили в Братске

Местные жители винят хулиганов. Ведь это уже не первый случай. Они предполагают, что плитку раскрошили школьники, катаясь на велосипедах и скейтбордах. Возможно, они использовали памятник в качестве трамплина. Местные власти ко Дню Победы обещают привести мемориальный комплекс в порядок.

— Причина в том, что тут два учебных заведения. И дети после занятий приходят сюда — для них это центр развлечений. Обидно то, что всё это происходит на глазах у наших жителей. Люди проходят, и никто не хочет делать замечания, — говорит председатель комитета по управлению Правобережным районом администрации Братска Василий Лукиянчук.