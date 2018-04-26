Донские пограничники задержали контрабандистов с крупной партией мяса

Груз нелегально пытались переправить ночью — злоумышленники привезли его на УАЗе со стороны Украины. На границе их ждали подельники с машиной.

В момент передачи партии нарушителей задержали пограничники. В кузове автомобиля обнаружили свыше 750 килограммов мяса говядины, общая стоимость которого, по предварительной оценке, составила более 300 тысяч рублей.