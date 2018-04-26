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16:54 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донские пограничники задержали контрабандистов с крупной партией мяса

В районе населенного пункта Шептуховка Чертковского района задержали контрабандистов с крупной партией мяса. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

Груз нелегально пытались переправить ночью — злоумышленники привезли его на УАЗе со стороны Украины. На границе их ждали подельники с машиной.

В момент передачи партии нарушителей задержали пограничники. В кузове автомобиля обнаружили свыше 750 килограммов мяса говядины, общая стоимость которого, по предварительной оценке, составила более 300 тысяч рублей.

В отношении граждан Украины и России были возбуждены административные дела. Груз изъят и будет передан сотрудникам донского управления ветеринарии для проведения анализа на опасные вирусы.

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