Донские пограничники задержали контрабандистов с крупной партией мяса
В районе населенного пункта Шептуховка Чертковского района задержали контрабандистов с крупной партией мяса. Об этом сообщили в
В районе населенного пункта Шептуховка Чертковского района задержали контрабандистов с крупной партией мяса. Об этом сообщили в
Груз нелегально пытались переправить ночью — злоумышленники привезли его на УАЗе со стороны Украины. На границе их ждали подельники с машиной.
В момент передачи партии нарушителей задержали пограничники. В кузове автомобиля обнаружили свыше 750 килограммов мяса говядины, общая стоимость которого, по предварительной оценке, составила более 300 тысяч рублей.
В отношении граждан Украины и России были возбуждены административные дела. Груз изъят и будет передан сотрудникам донского управления ветеринарии для проведения анализа на опасные вирусы.