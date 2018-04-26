Самолет Москва-Челябинск вынужденно сел в Казани из-за курящего мужчины

«Установлено, что авиалайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту города Казани. Командир экипажа через диспетчера обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции в связи с тем, что 33-летний житель Челябинска курил в самолете во время полета», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, слова которой цитируются в сообщении.