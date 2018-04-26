Мотоциклист без водительских прав сбил школьницу на севере Молдовы

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел в городе Сороки: мотоциклист наехал на ученицу лицея «Ион Крянгэ», ее госпитализировали с переломом ноги. Полицейские сообщили, что виновник ДТП ездил без прав, кроме того, он не достиг совершеннолетия, сообщает observatorul.md.

Прибывшие на место стражи порядка также выяснили, что одной из причин произошедшего стал микроавтобус, который остановился в неположенном месте, напротив пешеходного перехода, и закрывал мотоциклисту обзор, что стало непосредственной причиной ДТП.