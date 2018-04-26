В Иркутской области закрыли дело полицейских, которых обвиняли в пытках многодетной матери

В Иркутской области закрыли уголовное дело, фигурантами которого были полицейские. Троих стражей порядка обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия. Якобы они пытали многодетную мать Марину Рузаеву из Усолья-Сибирского, пытаясь добиться от нее признательных показаний по убийству, которого она не совершала.

«Комсомолка» уже рассказывала эту историю в январе 2016 года. Тогда мы связались с супругом пострадавшей Павлом Глущенко. По словам мужчины, несколькими днями ранее к ним домой пришли двое полицейских. Они занимались расследованием убийства соседа семьи Глущенко и пригласили на допрос, как возможного свидетеля, Марину. Мол, она могла видеть, с кем погибший общался, а это поможет выйти на след подозреваемых. Женщина уехала со стражами порядка, но обратно сама не вернулась. Ее из отделения полиции забрал Павел лишь спустя сутки. На теле супруги были многочисленные травмы. Марина рассказала, что сыщики завели ее в отдельный кабинет, надели наручники, на голову натянули пакет. После этого якобы жгли шокером и били по голове, требуя признаний.

Супруги поехали в травмпункт, сняли побои, написали заявление о случившемся. В итоге потом и было возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по которому стали трое мужчин в погонах. Почему расследование сейчас, спустя два года завершено, мы попытались опять выяснить у Павла Глущенко, который, кстати, теперь стал правозащитником.

— Следователь не смог установить вину полицейских, хотя все доказательства в материалах дела имеются, — рассказал он по телефону. — Мы будем обжаловать это решение.

На момент публикации нам не удалось получить комментарий от региональных Следственного комитета и МВД, однако еще в январе 2016-го полицейские сообщили, что провели проверку и не установили вины своих коллег. Оперативники тогда детально изучили камеры внутреннего и наружного наблюдения.