Шапка с коноплей обошлась директору супермаркета в 40 тысяч рублей в Иркутске
Хозяйку магазина оштрафовали за пропаганду наркотиков.
Хозяйку магазина оштрафовали за пропаганду наркотиков.
В январе 2018 года на прилавках одного из супермаркетов Иркутска контролирующие органы обнаружили шапку с изображением конопли. Выяснилось, что товар находится в свободной продаже длительное время. Проверяющие увидели в этом пропаганду наркотиков и составили административный протокол. Дело дошло до суда.
— В ходе расследования были проведены несколько психологических экспертиз, которые показали, что изображение листа конопли на головном уборе вызывает у подростков ненужные ассоциации с употреблением наркотических и психотропных веществ, — сообщает портал eg.ru.
Директор супермаркета признала свою вину. В итоге товар был изъят из продажи и униитожен, а женщину оштрафовали на 40 тысяч рублей. Наказание могло быть более суровым, но смягчающим фактором стало то, что хозяйка магазина воспитывает несовершеннолетнего ребенка.