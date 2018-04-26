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17:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Шапка с коноплей обошлась директору супермаркета в 40 тысяч рублей в Иркутске

Хозяйку магазина оштрафовали за пропаганду наркотиков.

В январе 2018 года на прилавках одного из супермаркетов Иркутска контролирующие органы обнаружили шапку с изображением конопли. Выяснилось, что товар находится в свободной продаже длительное время. Проверяющие увидели в этом пропаганду наркотиков и составили административный протокол. Дело дошло до суда.

— В ходе расследования были проведены несколько психологических экспертиз, которые показали, что изображение листа конопли на головном уборе вызывает у подростков ненужные ассоциации с употреблением наркотических и психотропных веществ, — сообщает портал eg.ru.

Директор супермаркета признала свою вину. В итоге товар был изъят из продажи и униитожен, а женщину оштрафовали на 40 тысяч рублей. Наказание могло быть более суровым, но смягчающим фактором стало то, что хозяйка магазина воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

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