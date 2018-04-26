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18:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре силовики в масках средь бела дня гонялись за разбойниками с ножом и пистолетом

Вчера днем, 25 апреля, возле дома № 151 на Гагарина трое неизвестных напали на 31-летнего Дениса Г.

Злоумышленники, угрожая своей жертве ножом и применяя силу, потребовали у самарца деньги, он отдал им 12 тысяч рублей. В 16−00 все произошло, а в 16−15 о случившемся заявили в полицию. А дальше началась погоня. Преступники, которых застали врасплох, принялись бежать. Все это происходило на глазах у очевидцев.

— Я ехал по Победе, подъезжал к Советской Армии. Чуть ниже остановки какой-то парень стал выбегать на дорогу, а за ним мужчина, весь в черном, в черной балаклаве, а с другой стороны дороги люди в комуфляжной форме бежали. Кого-то из них даже «насадили» на капот какая-то иномарка, но он поднялся и побежал дальше, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» очевидец задержания подозреваемых Александр.

Злоумышленников все-таки нагнали. Ими оказались три местных жителя — двоим 27, одному 26. Младший уже дважды судим. Подозреваемых обыскали, автомобиль, к которому они направлялись, тоже. Изъято похищенное, нож и пистолет.

Как сообщил корреспонденту «Комсомолки.» собственный источник в операции по задержанию троицы участвовали оперативники, сотрудники УГИБДД и бойцы СОБРа Росгвардии. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Правоохранители продолжают расследование.

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