В Самаре силовики в масках средь бела дня гонялись за разбойниками с ножом и пистолетом

Злоумышленники, угрожая своей жертве ножом и применяя силу, потребовали у самарца деньги, он отдал им 12 тысяч рублей. В 16−00 все произошло, а в 16−15 о случившемся заявили в полицию. А дальше началась погоня. Преступники, которых застали врасплох, принялись бежать. Все это происходило на глазах у очевидцев.

— Я ехал по Победе, подъезжал к Советской Армии. Чуть ниже остановки какой-то парень стал выбегать на дорогу, а за ним мужчина, весь в черном, в черной балаклаве, а с другой стороны дороги люди в комуфляжной форме бежали. Кого-то из них даже «насадили» на капот какая-то иномарка, но он поднялся и побежал дальше, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» очевидец задержания подозреваемых Александр.

Злоумышленников все-таки нагнали. Ими оказались три местных жителя — двоим 27, одному 26. Младший уже дважды судим. Подозреваемых обыскали, автомобиль, к которому они направлялись, тоже. Изъято похищенное, нож и пистолет.