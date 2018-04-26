В Самаре силовики в масках средь бела дня гонялись за разбойниками с ножом и пистолетом
Вчера днем, 25 апреля, возле дома № 151 на Гагарина трое неизвестных напали на 31-летнего Дениса Г.
Вчера днем, 25 апреля, возле дома № 151 на Гагарина трое неизвестных напали на 31-летнего Дениса Г.
Злоумышленники, угрожая своей жертве ножом и применяя силу, потребовали у самарца деньги, он отдал им 12 тысяч рублей. В 16−00 все произошло, а в 16−15 о случившемся заявили в полицию. А дальше началась погоня. Преступники, которых застали врасплох, принялись бежать. Все это происходило на глазах у очевидцев.
— Я ехал по Победе, подъезжал к Советской Армии. Чуть ниже остановки
Злоумышленников
Как сообщил корреспонденту «Комсомолки.» собственный источник в операции по задержанию троицы участвовали оперативники, сотрудники УГИБДД и бойцы СОБРа Росгвардии. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Правоохранители продолжают расследование.