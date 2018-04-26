Врач-реаниматолог без вести пропал в Костанае: в полиции завели дело об убийстве
Ербол Какимов пропал больше двух месяцев назад и о его местонахождении ничего не известно, передает BNews.kz.
Ербол Какимов пропал больше двух месяцев назад и о его местонахождении ничего не известно, передает BNews.kz.
Как сообщили в
«В связи с не установлением без вести пропавшего уголовное дело переквалифицировано на статью “Убийство”. В рамках досудебного расследования полицейскими отрабатываются несколько версий, среди которых основная — версия суицида», — рассказали в
Сотрудниками полиции произведен обход территории в районах места жительства и работы, отработаны прилегающие к городу районы вдоль реки Тобол. Также к поискам привлекались волонтеры. Кроме того, полицейскими проводится анализ переписки по изъятым сообщениям в социальных сетях.
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Напомним, 36-летний