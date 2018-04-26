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17:22 (мск), источник: Newtimes.kz

Врач-реаниматолог без вести пропал в Костанае: в полиции завели дело об убийстве

Ербол Какимов пропал больше двух месяцев назад и о его местонахождении ничего не известно, передает BNews.kz.

Источник: Newtimes.kz

Как сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области в ответе на официальный запрос, по факту безвестного исчезновения 36-летнего жителя города Костаная Ербола Какимова полицейскими проводятся оперативно-розыскные и поисковые мероприятия.

«В связи с не установлением без вести пропавшего уголовное дело переквалифицировано на статью “Убийство”. В рамках досудебного расследования полицейскими отрабатываются несколько версий, среди которых основная — версия суицида», — рассказали в пресс-службе ДВД.

Сотрудниками полиции произведен обход территории в районах места жительства и работы, отработаны прилегающие к городу районы вдоль реки Тобол. Также к поискам привлекались волонтеры. Кроме того, полицейскими проводится анализ переписки по изъятым сообщениям в социальных сетях.

В пресс-службе ДВД отметили, что поиски без вести пропавшего врача не будут прекращены до установления его местонахождения.

Напомним, 36-летний врач-реаниматолог Костанайского областного онкодиспансера пропал 15 февраля 2018 года. Он отвел сына в школу, но до места работы, которое находится в пяти минутах ходьбы от учебного заведения, так и не дошел. Полицейские рассматривали три версии пропажи доктора — ушел из дому после семейно-бытовой ссоры, скрылся из-за материальных проблем и совершил суицид. Супруга врача Татьяна Миненко уверяла, что ссор с мужем накануне его пропажи не было и не верила в версию суицида. Позже к поискам Ербола Какимова присоединились спасатели. Но все попытки найти врача остаются тщетными.

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