Врач-реаниматолог без вести пропал в Костанае: в полиции завели дело об убийстве

Источник: Newtimes.kz

Как сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области в ответе на официальный запрос, по факту безвестного исчезновения 36-летнего жителя города Костаная Ербола Какимова полицейскими проводятся оперативно-розыскные и поисковые мероприятия.

«В связи с не установлением без вести пропавшего уголовное дело переквалифицировано на статью “Убийство”. В рамках досудебного расследования полицейскими отрабатываются несколько версий, среди которых основная — версия суицида», — рассказали в пресс-службе ДВД.

Сотрудниками полиции произведен обход территории в районах места жительства и работы, отработаны прилегающие к городу районы вдоль реки Тобол. Также к поискам привлекались волонтеры. Кроме того, полицейскими проводится анализ переписки по изъятым сообщениям в социальных сетях.

В пресс-службе ДВД отметили, что поиски без вести пропавшего врача не будут прекращены до установления его местонахождения.