Ураган бушевал в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Опасное метеорологическое явление зафиксировано в минувшие сутки в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Опасное метеорологическое явление зафиксировано в минувшие сутки в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
Сильный ветер порывами до 30 метров в секунду, бушевавший в Таразе накануне, оставил после себя поваленные деревья, сорванные крыши, оборванные провода электроснабжения.
«Сорваны частично кровли трех жилых домов, — рассказал корреспонденту МИА “Казинформ” руководитель отдела
По его словам, сейчас 18 бригад специалистов проводятся восстановительные работы по подключению абонентов к электроэнергии, по восстановлению уличного освещения.
«Думаем, что сегодня всё завершим», — заверил Бахытжан Жаксылыков.
Как пояснили метеорологи, ураганный ветер возник в результате прохождения атмосферных фронтов и резкого колебания температуры. Накануне температура наружного воздуха в Таразе поднялась до 33 градусов тепла, а затем понизилась до + 15.