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17:21 (мск), источник: Kazinform

Ураган бушевал в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Опасное метеорологическое явление зафиксировано в минувшие сутки в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.

Источник: Kazinform

Сильный ветер порывами до 30 метров в секунду, бушевавший в Таразе накануне, оставил после себя поваленные деревья, сорванные крыши, оборванные провода электроснабжения.

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«Сорваны частично кровли трех жилых домов, — рассказал корреспонденту МИА “Казинформ” руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бахытжан Жаксылыков. — Поступило 90 заявок от жителей на повреждение линий электропередач. Повалено 18 деревьев. Сорванным с крыши жилого дома листом кровли (профнастилом) накрыло легковую машину. Жертв и пострадавших нет».

По его словам, сейчас 18 бригад специалистов проводятся восстановительные работы по подключению абонентов к электроэнергии, по восстановлению уличного освещения.

«Думаем, что сегодня всё завершим», — заверил Бахытжан Жаксылыков.

Как пояснили метеорологи, ураганный ветер возник в результате прохождения атмосферных фронтов и резкого колебания температуры. Накануне температура наружного воздуха в Таразе поднялась до 33 градусов тепла, а затем понизилась до + 15.

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