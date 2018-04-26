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17:30 (мск), источник: РАПСИ

Неизвестный напал на адвоката Александра Липатникова в Москве

МОСКВА, 26 апр — РАПСИ. Неизвестный напал на адвоката Александра Липатникова около его дома в Москве, облил его химической жидкостью и скрылся после неудачной попытки угона автомобиля, сообщил РАПСИ сам пострадавший.

По словам адвоката, инцидент произошел накануне вечером. Нападавший облил Липатникова жидкостью, сел в его машину и попытался уехать, однако защитнику удалось остановить неизвестного, после чего последний скрылся. «Во время драки у злоумышленника оторвалась часть верхней одежды — полностью карман куртки со всем содержимым, который остался на месте преступления. Сейчас нападавшего ищут», — рассказал пострадавший.

Во время загрузки произошла ошибка.

Липатников добавил, что он не пострадал, врачи оказали ему оперативную помощь и ожоги оказались не сильными. По его словам, до утра проводились неотложные следственные действия.

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