Неизвестный напал на адвоката Александра Липатникова в Москве

По словам адвоката, инцидент произошел накануне вечером. Нападавший облил Липатникова жидкостью, сел в его машину и попытался уехать, однако защитнику удалось остановить неизвестного, после чего последний скрылся. «Во время драки у злоумышленника оторвалась часть верхней одежды — полностью карман куртки со всем содержимым, который остался на месте преступления. Сейчас нападавшего ищут», — рассказал пострадавший.