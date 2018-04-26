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17:29 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове зафиксировано 3 землетрясения за последние сутки

Третье за сутки землетрясение произошло в Румынии. Подземные толчки силой 3.4 балла были зафиксированы в уезде Бузэу.

Источник: Actualitati.md

Третье за сутки землетрясение произошло в Румынии. Подземные толчки силой 3.4 балла были зафиксированы в уезде Бузэу.

Как сообщил Национальный Институт физики земли Румынии, приборы зафиксировали колебания земной коры в 14:44 на глубине 150 километров, пишет adevarul.ro.

Другое землетрясение произошло в Черном море в ночь со среды на четверг около 3:45. Магнитуда толчка составила 3,9, а очаг залегал на глубине 27 километров.

Еще одно землетрясение произошло в среду вечером около 20:15. Его сила в эпицентре составила 4.6 балла по шкале Рихтера.

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