В Молдове зафиксировано 3 землетрясения за последние сутки

Источник: Actualitati.md

Третье за сутки землетрясение произошло в Румынии. Подземные толчки силой 3.4 балла были зафиксированы в уезде Бузэу.

Как сообщил Национальный Институт физики земли Румынии, приборы зафиксировали колебания земной коры в 14:44 на глубине 150 километров, пишет adevarul.ro.

Другое землетрясение произошло в Черном море в ночь со среды на четверг около 3:45. Магнитуда толчка составила 3,9, а очаг залегал на глубине 27 километров.