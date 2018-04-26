Продавец на одном из рынков Минска за полтора года похитил почти 200 пар обуви

— У владельца этого магазина есть еще несколько торговых точек. Ему потребовалось перебросить обувь туда. Но когда начались разбирательства, выяснилось, что в общем списке эта обувь была, а на самом деле — нет. Хищения совершал 32-летний продавец этого магазина, который в отчетах о вырученных за неделю денежных средствах время от времени указывал меньшее количество проданных пар, а образовавшуюся разницу забирал себе. С 1 ноября прошлого года по 14 марта этого он похитил не менее 187 пар обуви общей стоимостью 35 229 рублей. Когда директор магазина начал разбираться, этот продавец рассказал о своей схеме другому продавцу на рынке. А тот, в свою очередь, передал эту информацию заинтересованному директору. Была проведена инвентаризация.