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18:23 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Продавец на одном из рынков Минска за полтора года похитил почти 200 пар обуви

Продавец в одной из торговых точек на столичном рынке за полтора года похитил в магазине, в котором работал, почти 200 пар обуви. Директор магазина после того, как оказалась вскрыта недостача, обратился в милицию.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Детали этого инцидента корреспонденту sb.by рассказала официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова:

— У владельца этого магазина есть еще несколько торговых точек. Ему потребовалось перебросить обувь туда. Но когда начались разбирательства, выяснилось, что в общем списке эта обувь была, а на самом деле — нет. Хищения совершал 32-летний продавец этого магазина, который в отчетах о вырученных за неделю денежных средствах время от времени указывал меньшее количество проданных пар, а образовавшуюся разницу забирал себе. С 1 ноября прошлого года по 14 марта этого он похитил не менее 187 пар обуви общей стоимостью 35 229 рублей. Когда директор магазина начал разбираться, этот продавец рассказал о своей схеме другому продавцу на рынке. А тот, в свою очередь, передал эту информацию заинтересованному директору. Была проведена инвентаризация.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205 УК (Кража). Ведутся разбирательства.

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