Один человек пострадал при обрушении подвесного потолка в бизнес-центре в Москве

Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в одном из офисов на восьмом этаже произошло обрушение подвесного потолка на площади в 6 кв. метров. Также сообщалось, что в результате обрушения пострадал один человек.