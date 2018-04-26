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18:50 (мск), источник: ТАСС

Один человек пострадал при обрушении подвесного потолка в бизнес-центре в Москве

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве не подтвердило информацию о пострадавшем в результате обрушения подвесного потолка в бизнес-центре на Краснопресненской набережной, д. 6.

Источник: Reuters

Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службестоличного главка МЧС РФ.

«По уточненным данным, в результате произошедшего никто не пострадал», — сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в одном из офисов на восьмом этаже произошло обрушение подвесного потолка на площади в 6 кв. метров. Также сообщалось, что в результате обрушения пострадал один человек.

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