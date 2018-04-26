Один человек пострадал при обрушении подвесного потолка в бизнес-центре в Москве
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве не подтвердило информацию о пострадавшем в результате обрушения подвесного потолка в
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве не подтвердило информацию о пострадавшем в результате обрушения подвесного потолка в
Об этом сообщили ТАСС в четверг в
«По уточненным данным, в результате произошедшего никто не пострадал», — сказал сотрудник
Ранее сообщалось, что в одном из офисов на восьмом этаже произошло обрушение подвесного потолка на площади в 6 кв. метров. Также сообщалось, что в результате обрушения пострадал один человек.