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18:44 (мск), источник: ЮГА.ру

В Юбилейном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке, есть пострадавшие

На бульваре Платановом в Краснодаре 26 апреля произошел пожар в многоэтажном доме.

Сообщение о пожаре в дестиэтажке поступило в 17:20. В квартире на четвертом этаже загорелись вещи, площадь возгорания составила 40 кв. метров.

Ликвидацией занимаются 14 человек и 5 единиц спецтехники.

В результате пожара есть пострадавшие. Эвакуация жильцов не проводилась, сообщил и в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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