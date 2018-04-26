В Юбилейном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке, есть пострадавшие
На бульваре Платановом в Краснодаре 26 апреля произошел пожар в многоэтажном доме.
На бульваре Платановом в Краснодаре 26 апреля произошел пожар в многоэтажном доме.
Сообщение о пожаре в дестиэтажке поступило в 17:20. В квартире на четвертом этаже загорелись вещи, площадь возгорания составила 40 кв. метров.
Ликвидацией занимаются 14 человек и 5 единиц спецтехники.
В результате пожара есть пострадавшие. Эвакуация жильцов не проводилась, сообщил и в