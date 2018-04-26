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19:04 (мск), источник: Sputnik.by

Женщина умерла на автобусной остановке в Гомеле

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Женщина внезапно умерла на одном из остановочных пунктов в Гомеле, сообщил ресурс «Сильные новости».

Инцидент произошел в четверг во второй половине дня — между 16:00 и 17:00 на остановке «Вокзал», расположенной вблизи Дворца культуры, расположенного на улице Киселева.

Сообщается, что на остановочном пункте внезапно умерла женщина. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Подробности произошедшего в областном центре пока не известны.

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