ФСБ отчиталась об уничтожении боевиков в нескольких регионах РФ
С 21 по 24 апреля противоправная деятельность боевиков и членов террористических группировок пресечена в Дагестане, Татарстане, Ставропольском крае, Омской и Ульяновской областях.
С 21 по 24 апреля противоправная деятельность боевиков и членов террористических группировок пресечена в Дагестане, Татарстане, Ставропольском крае, Омской и Ульяновской областях.
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — ФСБ России сообщила, что с 21 по 24 апреля на территориях республик Дагестан и Татарстан, Ставропольского края, Омской и Ульяновской областей пресечена противоправная деятельность 12 членов бандподполья и 14 участников террористических структур.
В частности, 21 апреля в Ставрополе пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ), планировавшего резонансный теракт с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.
Объектами теракта должны были стать здания правительства Ставропольского края и краевого управления ФСБ. Преступник оказал вооруженное сопротивление и в результате ответного огня получил несовместимые с жизнью ранения.
По информации ФСБ, 21 и 24 апреля в Дербенте пресечена преступная деятельность 11 членов бандгруппы — сторонников ИГИЛ, которые планировали на территории Дагестана резонансные покушения на сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти.
Кроме того, 24 апреля в Республике Татарстан, Омской и Ульяновской областях пресечена деятельность межрегиональной структуры международной террористической организации «Хизб
Установлено, что члены этой организации «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания теократического унитарного государства — так называемого “Всемирного халифата” и направленную на захват власти. Вели вербовку мусульман в ряды терорганизации, в том числе для их последующего участия в боевых действиях на территориях стран Ближнего Востока и