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20:00 (мск), источник: Интерфакс

ФСБ отчиталась об уничтожении боевиков в нескольких регионах РФ

С 21 по 24 апреля противоправная деятельность боевиков и членов террористических группировок пресечена в Дагестане, Татарстане, Ставропольском крае, Омской и Ульяновской областях.

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — ФСБ России сообщила, что с 21 по 24 апреля на территориях республик Дагестан и Татарстан, Ставропольского края, Омской и Ульяновской областей пресечена противоправная деятельность 12 членов бандподполья и 14 участников террористических структур.

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В частности, 21 апреля в Ставрополе пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ), планировавшего резонансный теракт с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

Объектами теракта должны были стать здания правительства Ставропольского края и краевого управления ФСБ. Преступник оказал вооруженное сопротивление и в результате ответного огня получил несовместимые с жизнью ранения.

По информации ФСБ, 21 и 24 апреля в Дербенте пресечена преступная деятельность 11 членов бандгруппы — сторонников ИГИЛ, которые планировали на территории Дагестана резонансные покушения на сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти.

В ходе оперативно-боевых мероприятий по задержанию боевиков, последние оказали вооруженное сопротивление и в результате ответного огня получили ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, 24 апреля в Республике Татарстан, Омской и Ульяновской областях пресечена деятельность межрегиональной структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль- Ислами» (запрещена в РФ), задержано 14 человек из числа ее лидеров и рядовых участников.

Установлено, что члены этой организации «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания теократического унитарного государства — так называемого “Всемирного халифата” и направленную на захват власти. Вели вербовку мусульман в ряды терорганизации, в том числе для их последующего участия в боевых действиях на территориях стран Ближнего Востока и афгано-пакистанской зоны», сообщила ФСБ.

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