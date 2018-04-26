Солдаты нацгвардии подрались в Усть-Каменогорске с хулиганами

В социальной сети устькаменогорцы активно обсуждают видеозапись, которая была сделана 25 апреля на бульваре Гагарина. В ролике группа молодых людей вступила в драку с солдатами национальной гвардии. Инцидент прокомментировали в региональном командовании «Шыгыс».

— 25 апреля около 18:10 на улице Ворошилова в районе бывшей БСМП произошло нападение на гражданина 1975 года рождения. Пострадавший обратился за помощью к младшему сержанту войскового наряда и описал своих обидчиков. По ориентировке удалось задержать четверых мужчин, — сообщили в пресс-службе регионального командования «Шыгыс». — В момент задержания подозреваемые сопротивлялись и попытались скрыться. Их доставили в УВД Усть-Каменогорска.