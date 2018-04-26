Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не смог: в РФ ответили Порошенко, заявившему, что «дожал» Россию
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Беременную Анастасию Костенко положили на сохранение
Умер актер сериала «Сваты» Олег Треповский
Юлия Высоцкая в смокинге Tom Ford пришла на шоу Ивана Урганта
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Москва показала США уничтожение корабля Су-30 - СМИ
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Медики поставили диагноз Борису Клюеву – СМИ
Странный вид сына Полищук беспокоит фанатов - СМИ
Регина Тодоренко примерила ботфорты и мини-платье
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников – СМИ
Коллеги соболезнуют жене Эрнста из-за смерти – СМИ
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как бюджетно провести майские праздники: 5 идей
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
12В тени войны
20:01 (мск), источник: Zakon.kz

Солдаты нацгвардии подрались в Усть-Каменогорске с хулиганами

В момент задержания подозреваемые сопротивлялись и попытались скрыться.

Источник: Zakon.kz

Четверо молодых мужчин оказали сопротивление во время задержания, сообщает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В социальной сети устькаменогорцы активно обсуждают видеозапись, которая была сделана 25 апреля на бульваре Гагарина. В ролике группа молодых людей вступила в драку с солдатами национальной гвардии. Инцидент прокомментировали в региональном командовании «Шыгыс».

Во время загрузки произошла ошибка.

— 25 апреля около 18:10 на улице Ворошилова в районе бывшей БСМП произошло нападение на гражданина 1975 года рождения. Пострадавший обратился за помощью к младшему сержанту войскового наряда и описал своих обидчиков. По ориентировке удалось задержать четверых мужчин, — сообщили в пресс-службе регионального командования «Шыгыс». — В момент задержания подозреваемые сопротивлялись и попытались скрыться. Их доставили в УВД Усть-Каменогорска.

Ведется досудебное расследование по статье «Хулиганство».

Все новости региона
 Сколько будет стоить доллар в Казахстане в ближайшие месяцы
В РК внесены изменения в правила авиаперевозок
В Кремле сочли вредными разговоры о полном развале МЧС
Пентагон попросил сделать исключение из антироссийских санкций
Джигарханян находится в состоянии комы
Мощнейшую в мире ударную систему РФ создали молодые специалисты
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Ко Дню Победы Mail.Ru Group запустила проект #мызамир
Репетиция Парада Победы в Москве. Видеотрансляция
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь