В Москве госпитализирован Армен Джигарханян
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Актер и режиссер Армен Джигарханян госпитализирован в одну из московских больниц, сообщил «Интерфаксу» в четверг информированный источник.
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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Актер и режиссер Армен Джигарханян госпитализирован в одну из московских больниц, сообщил «Интерфаксу» в четверг информированный источник.
«Джигарханян госпитализирован в связи с ухудшением здоровья. Его состояние оценивается как средней тяжести», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что у актера возникли проблемы с сердцем. Возможно, ему придется провести в больнице несколько дней.
Актер был госпитализирован в конце января 2018 года, тогда сообщалось, что он попал в больницу с осложнением вирусного заболевания. Через несколько дней после этого он был выписан.