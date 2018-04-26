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20:19 (мск), источник: Интерфакс

В Москве госпитализирован Армен Джигарханян

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Актер и режиссер Армен Джигарханян госпитализирован в одну из московских больниц, сообщил «Интерфаксу» в четверг информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

«Джигарханян госпитализирован в связи с ухудшением здоровья. Его состояние оценивается как средней тяжести», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что у актера возникли проблемы с сердцем. Возможно, ему придется провести в больнице несколько дней.

Актер был госпитализирован в конце января 2018 года, тогда сообщалось, что он попал в больницу с осложнением вирусного заболевания. Через несколько дней после этого он был выписан.

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