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20:22 (мск), источник: ТАСС

Источник: Джигарханян доставлен в больницу и находится в состоянии комы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Народный артист СССР Армен Джигарханян в четверг был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц и находится в коме. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

Источник: РИА "Новости"

«Армен Борисович срочно был госпитализирован в столичную больницу с инфарктом. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщил собеседник агентства, не уточнив медицинского учреждения, куда поступил актер.

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Это уже третья госпитализация актера с начала года. 17 января Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве в городскую клиническую больницу 1 им. Н. И. Пирогова с подозрением на гипертонический криз. Ранее сообщалось, что у врачей были подозрения на невралгию, они также не исключали, что артист мог подхватить вирус. Медики провели осмотр, сделали ЭКГ, рентген и другие процедуры, никаких серьезных заболеваний у него выявлено не было.

31 января Джигарханяна доставили в одну из столичных больниц. В театре Джигарханяна тогда подтвердили ТАСС его госпитализацию. Он был выписан из больницы 2 февраля.

82-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Известен по ролям в фильмах «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Город Зеро», «Паспорт», «Цареубийца». Народный артист СССР, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.

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