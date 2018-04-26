Источник: Джигарханян доставлен в больницу и находится в состоянии комы

«Армен Борисович срочно был госпитализирован в столичную больницу с инфарктом. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщил собеседник агентства, не уточнив медицинского учреждения, куда поступил актер.
Это уже третья госпитализация актера с начала года. 17 января Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве в городскую клиническую больницу 1 им. Н. И. Пирогова с подозрением на гипертонический криз. Ранее сообщалось, что у врачей были подозрения на невралгию, они также не исключали, что артист мог подхватить вирус. Медики провели осмотр, сделали ЭКГ, рентген и другие процедуры, никаких серьезных заболеваний у него выявлено не было.
31 января Джигарханяна доставили в одну из столичных больниц. В театре Джигарханяна тогда подтвердили ТАСС его госпитализацию. Он был выписан из больницы 2 февраля.
82-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Известен по ролям в фильмах «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Город Зеро», «Паспорт», «Цареубийца». Народный артист СССР, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.