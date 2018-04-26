Источник: Джигарханян доставлен в больницу и находится в состоянии комы

«Армен Борисович срочно был госпитализирован в столичную больницу с инфарктом. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщил собеседник агентства, не уточнив медицинского учреждения, куда поступил актер.

Это уже третья госпитализация актера с начала года. 17 января Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве в городскую клиническую больницу 1 им. Н. И. Пирогова с подозрением на гипертонический криз. Ранее сообщалось, что у врачей были подозрения на невралгию, они также не исключали, что артист мог подхватить вирус. Медики провели осмотр, сделали ЭКГ, рентген и другие процедуры, никаких серьезных заболеваний у него выявлено не было.