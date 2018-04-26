Рабочий обнаружили человеческие кости в Шымкенте
По предварительным данным, останкам не менее 20 лет, более точные сведения даст проведенная экспертиза.
По предварительным данным, останкам не менее 20 лет, более точные сведения даст проведенная экспертиза.
АСТАНА, 27 апр — Sputnik. Экскаваторщик обнаружил человеческие останки во время земляных работ в районе дендропарка в Шымкенте.
Рабочий немедленно сообщил о находке в полицию. На место выехали сотрудники правоохранительных органов
Будет проведена экспертиза, которая поможет определить обстоятельства гибели человека. По предварительным данным, останкам не менее 20 лет. Возможно, кости принадлежат жертве нераскрытого или неизвестного полиции преступления.