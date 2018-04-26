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21:22 (мск), источник: Sputniknews.kz

Рабочий обнаружили человеческие кости в Шымкенте

По предварительным данным, останкам не менее 20 лет, более точные сведения даст проведенная экспертиза.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 апр — Sputnik. Экскаваторщик обнаружил человеческие останки во время земляных работ в районе дендропарка в Шымкенте.

Рабочий немедленно сообщил о находке в полицию. На место выехали сотрудники правоохранительных органов Аль-Фарабийского РОВД, которые сразу приступили к проведению необходимых оперативных мероприятий, передает TVK.

Будет проведена экспертиза, которая поможет определить обстоятельства гибели человека. По предварительным данным, останкам не менее 20 лет. Возможно, кости принадлежат жертве нераскрытого или неизвестного полиции преступления.

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