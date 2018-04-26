Рабочий обнаружили человеческие кости в Шымкенте

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 апр — Sputnik. Экскаваторщик обнаружил человеческие останки во время земляных работ в районе дендропарка в Шымкенте.

Рабочий немедленно сообщил о находке в полицию. На место выехали сотрудники правоохранительных органов Аль-Фарабийского РОВД, которые сразу приступили к проведению необходимых оперативных мероприятий, передает TVK.