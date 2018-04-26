В Балашихе горит литейно-механический завод
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел на территории Балашихинского
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел на территории Балашихинского
«На территории Балашихинского
По его словам, пострадавших нет. Проводится тушение пожара.
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