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21:33 (мск), источник: ТАСС

В Балашихе горит литейно-механический завод

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел на территории Балашихинского литейно-механического завода в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

«На территории Балашихинского литейно-механического завода произошел пожар в неэксплуатируемом здании на площади 100 кв. м», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших нет. Проводится тушение пожара.

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