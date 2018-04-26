В Уральске активизировались сетевые мошенники
С начала года в УВД обратилось 63 человека. Они отдали мошенникам около 5 млн. тенге.
С начала года в УВД обратилось 63 человека. Они отдали мошенникам около 5 млн. тенге.
Полицейские Уральска предупреждают об активизации
В Уральске активизировались мошенники. Как рассказали в полиции, они орудуют на сайтах объявлений и под видом покупателей или продавцов выманивают у доверчивых граждан банковские реквизиты. Уральцы идут на виртуальную сделку, перечисляют деньги, но обещанного товара так и не получают. С начала года в УВД обратилось 63 человека. Они отдали мошенникам около 5 млн. тенге. Через интернет люди пытались приобрести машины, мебель, породистых собак. Полицейские выяснили, что орудуют хакеры из Павлодара, Караганды и Костаная.
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Нурлан Бисенов, первый заместитель начальника УВД г. Уральск: В Уральске участились факты мошенничества путём использования интернет ресурсов, путём использования высокой инженерии. На сегодня по территории Уральска зарегистрировано 63 факта таких мошенничеств. Мошенники, злоумышленники используют все возможности.