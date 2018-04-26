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21:52 (мск), источник: Zakon.kz

В Уральске активизировались сетевые мошенники

С начала года в УВД обратилось 63 человека. Они отдали мошенникам около 5 млн. тенге.

Источник: Zakon.kz

Полицейские Уральска предупреждают об активизации интернет-мошенников из Караганды, Павлодара и Уральска, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

В Уральске активизировались мошенники. Как рассказали в полиции, они орудуют на сайтах объявлений и под видом покупателей или продавцов выманивают у доверчивых граждан банковские реквизиты. Уральцы идут на виртуальную сделку, перечисляют деньги, но обещанного товара так и не получают. С начала года в УВД обратилось 63 человека. Они отдали мошенникам около 5 млн. тенге. Через интернет люди пытались приобрести машины, мебель, породистых собак. Полицейские выяснили, что орудуют хакеры из Павлодара, Караганды и Костаная.

Вычислить интернет-мошенников очень сложно, поскольку они постоянно меняют телефонные номера и IP-адреса. Люди же весьма доверчивы и не внимательны. Покупая или продавая что-либо, сообщают незнакомцам банковские счета, номера карт, персональные данные. Поэтому полицейские просят граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

Нурлан Бисенов, первый заместитель начальника УВД г. Уральск: В Уральске участились факты мошенничества путём использования интернет ресурсов, путём использования высокой инженерии. На сегодня по территории Уральска зарегистрировано 63 факта таких мошенничеств. Мошенники, злоумышленники используют все возможности.

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