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26 апреля, источник: Коммерсантъ-Новости

Разработчик «Новичка» назвал чушью рассуждения российских властей о веществе

Британская версия отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери ближе к истине, чем российская, заявил в интервью «Ъ FM» один из возможных разработчиков боевого вещества «Новичок» Владимир Углев.

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«Мы уже с российской стороны столько чуши наговорили, — сказал химик.— Те результаты, которые я выложил в интернете по анализу веществ, по спектральным данным, по масс-спектрам, говорят о том, что это именно А-234 (кодовое обозначение “Новичка”)».

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Напомним, британские спецслужбы утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте веществом «Новичок» российского происхождения. Организация по запрещению химического оружия сообщила в отчете, что подтверждает выводы Соединенного Королевства о составе токсичного вещества, но название и страну происхождения не упоминала.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров настаивал на том, что Сергей Скрипаль, возможно, отравлен веществом BZ, которое производит НАТО. При этом МИД РФ, называя «Новичок» нервно-паралитическим газом, до этого отмечало, что в России такое вещество никогда не производилось, не хранилось и не состояло на вооружении.

Москва считает, что британские СМИ в деле Скрипалей оказались под контролем властей
Во время загрузки произошла ошибка.
26 апреля© Ньюстюб
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