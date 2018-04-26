Разработчик «Новичка» назвал чушью рассуждения российских властей о веществе

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«Мы уже с российской стороны столько чуши наговорили, — сказал химик.— Те результаты, которые я выложил в интернете по анализу веществ, по спектральным данным, по масс-спектрам, говорят о том, что это именно А-234 (кодовое обозначение “Новичка”)».

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Напомним, британские спецслужбы утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте веществом «Новичок» российского происхождения. Организация по запрещению химического оружия сообщила в отчете, что подтверждает выводы Соединенного Королевства о составе токсичного вещества, но название и страну происхождения не упоминала.