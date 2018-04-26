Найдены возможные продавцы «липовых» сертификатов IELTS

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 апр — Sputnik. Полицейские нашли предполагаемых продавцов поддельных сертификатов IELTS, которыми пользовались студенты медицинского вуза в Астане.

История с «липовыми» сертификатами IELTS в медицинском университете «Астана» обрастает новыми подробностями. Руководство университета организовало пресс-конференцию, в ходе которой стало известно об увольнении трех сотрудников, двое из них имели высокие должности.

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«Хочу сказать, что с деканом послевузовского образования у нас контракт расторгнут сразу. Осенью было. Другие по собственному желанию — замдекана и один главный специалист, они уволились», — рассказал КТК ректор медицинского университета «Астана» Мажит Шайдаров.

Отчисленные студенты надеются, что у них еще есть шанс продолжить обучение. Их главная претензия не к центрам, где они сдавали тестирование на знание английского языка, а к сотрудникам учебного заведения, особенно к приемной комиссии.

«Когда мы сдавали документы, куда смотрела приемная комиссия? Нам сказали, что не поступим в резидентуру и сможем забрать документы. Но почему нам тогда еще не сообщили, что документы поддельные? Мы отучились два года и должны были вот-вот получить диплом», — рассказала студентка.

Девушка проучилась в вузе семь лет, после чего поступила в резидентуру. Этой весной студентка рассчитывала получить диплом, а после устроиться на работу. После обнаружения поддельных сертификатов девушка была отчислена и теперь должна государству за учебу пять миллионов тенге.

Из 117 отчисленных студентов больше всего исключили из резидентуры — 82 человека. 66 студентов — это слушатели первого года обучения. В случае если в суде им не удастся доказать свою невиновность, они будут обязаны возместить государству потраченные на их обучение расходы, а также вернуть выплаченные стипендии.

Полицейские вышли на людей, которые могут быть причастны к изготовлению и сбыту поддельных сертификатов.

«Более 80 дел находится на рассмотрении. В настоящее время установлены двое подозреваемых. В их отношении проводится досудебное расследование. В кратчайшие сроки будет принято процессуальное решение. Рассмотрение дела находится на контроле руководства департамента внутренних дел», — рассказала пресс-секретарь ДВД Астаны Софья Кылышбекова.

По данным телеканала, один из подозреваемых может являться сотрудником медицинского университета. В полиции эти сведения не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.