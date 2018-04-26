Нетрезвый байкер протаранил легковушку в Пружанах

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Нетрезвый мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в результате столкновения с легковым автомобилем в Пружанах, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло накануне около 21:25 на улице Пушкина районного центра.

«Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на мотоцикле Kawasaki неправильно выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Volkswagen Golf и допустил столкновение», — сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что 48-летний мотоциклист в результате аварии получил травмы и был помещен с травматологическое отделение Пружанской центральной районной больницы.