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00:31 (мск), источник: РИА Новости

Падение вертолета на человека в Колумбии показали на видео

МОСКВА — РИА Новости. Авиаинженер из Колумбии, работавший на месте крушения вертолета, погиб, когда еще один летательный аппарат упал прямо на него, сообщает The Independent.

На появившихся в Сети кадрах падения видно, как вертолет зависает над местом крушения, при этом на обломки упавшего воздушного судна забирается один человек, а другой подает сигнал пилотам, подняв руки вверх.

Внезапно вертолет, находящийся в воздухе, теряет управление и падает прямо на них. По словам представителей местных правоохранительных органов, причиной падения стала техническая неисправность.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел на юго-востоке страны, его жертвой стал начальник службы технического обслуживания компании Helifly Иван Андрес Лопес Лондоньо. Кроме него, в результате происшествия никто не пострадал.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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