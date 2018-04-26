Вор похитил посылки из отделения почты в Восточном Казахстане
Местный житель проник в здание во внерабочее время и нажился на сумму более 60 тысяч тенге.
Местный житель проник в здание во внерабочее время и нажился на сумму более 60 тысяч тенге.
АСТАНА, 27 апр — Sputnik. Мужчина проник в отделение «Казпочты» и украл посылки сельчан в Глубоковском районе
Проникнуть в здание он смог во внерабочее время. 41-летний местный житель не только забрал посылки, но и вскрыл сейф.
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«Несмотря на то, что сообщение о краже поступило на следующий день после совершения, прибывшей на место происшествия
По факту кражи ведется досудебное расследование.