Вор похитил посылки из отделения почты в Восточном Казахстане

Источник: Sputniknews.kz

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АСТАНА, 27 апр — Sputnik. Мужчина проник в отделение «Казпочты» и украл посылки сельчан в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.

Проникнуть в здание он смог во внерабочее время. 41-летний местный житель не только забрал посылки, но и вскрыл сейф.

В пресс-службе департамента внутренних дел области сообщили, что преступник нажился на сумму более 60 тысяч тенге.

«Несмотря на то, что сообщение о краже поступило на следующий день после совершения, прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой РОВД за короткое время удалось раскрыть преступление. Похищенное частично изъято», — рассказали в ДВД.