Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Иван Ургант станет отцом в третий раз
Западные СМИ объяснили, почему РФ не ответит на санкции США
Регина Тодоренко примерила ботфорты и мини-платье
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Москва показала США уничтожение корабля Су-30 - СМИ
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Взорванная Лавровым «бомба» рушит правительство Британии — СМИ
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников
Регина Тодоренко примерила ботфорты и мини-платье
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников – СМИ
Коллеги соболезнуют жене Эрнста из-за смерти – СМИ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Фоторепортажи
17Time 100
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
26 апреля, источник: Sputniknews.kz

Вор похитил посылки из отделения почты в Восточном Казахстане

Местный житель проник в здание во внерабочее время и нажился на сумму более 60 тысяч тенге.

Источник: Sputniknews.kz
Читайте также
Солдаты нацгвардии подрались в Усть-Каменогорске с хулиганами

АСТАНА, 27 апр — Sputnik. Мужчина проник в отделение «Казпочты» и украл посылки сельчан в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.

Проникнуть в здание он смог во внерабочее время. 41-летний местный житель не только забрал посылки, но и вскрыл сейф.

В пресс-службе департамента внутренних дел области сообщили, что преступник нажился на сумму более 60 тысяч тенге.

«Несмотря на то, что сообщение о краже поступило на следующий день после совершения, прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой РОВД за короткое время удалось раскрыть преступление. Похищенное частично изъято», — рассказали в ДВД.

По факту кражи ведется досудебное расследование.

Все новости региона
 Глава 'Казкома' извинился перед Огызом Доганом
Найдены возможные продавцы 'липовых' сертификатов IELTS
Сирия нашла у боевиков химикаты из Германии и Великобритании
В Китае поймали самого большого в мире комара (фото)
Родченков отказался от допинговых обвинений против России
Разработчик «Новичка» назвал чушью рассуждения МИД РФ о веществе
Мощнейшую в мире ударную систему РФ создали молодые специалисты
Пентагон попросил сделать исключение из антироссийских санкций
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Спорт
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд Российские хоккеисты проиграли финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Семьи с доходом 15 тыс. рублей смогут получить субсидии на ЖКУ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь